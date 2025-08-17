«Не разговаривает с папой даже во сне»: старшая дочь Олега Табакова не простила отца за роман с юной ученицей

Совместные дети Олега Табакова и Людмилы Крыловой встали на сторону матери после развода родителей. Тяжелее всего случившееся отразилось на дочери актера Александре. Девушка до сих пор злиться на отца, который предпочел семье юную избранницу.

О реакции Алесандры рассказал ее брат в рамках документального фильма «Достояние республики», показанного Первым каналом к 90-летию со дня рождения Олега Табакова. Антон подтвердил, что из-за романа отца с юной ученицей его сестра покинула театра и перестала быть актрисой.

«Моя сестра, может, зря, на самом деле, или не зря так сделала, но у нее были, наверное, основания. Она до сих пор с папой не разговаривает даже во сне. Притом она обиделась не за маму, она обиделась за себя», — рассказал старший сын Табакова.

Ранее актриса театра и кино Марина Зудина рассказала о начале романа с Олегом Табаковым. По ее словам, она не обсуждала с режиссером момент, когда он собрался уйти из семьи.