Опубликовано 14 августа 2025, 11:57
«Перекроила всю себя»: 59-летнюю Марину Зудину раскритиковали за внешность

59-летняя актриса Марина Зудина удивила поклонников моложавой внешностью.
Актриса Марина Зудина посетила мероприятие, организованное в честь 90-летия со дня рождения ее покойного мужа Олега Табакова. В личном блоге она поделилась снимком, который вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

59-летняя Зудина была одета в шелковую рубашку голубого оттенка с нежно-розовым воротником. Образ она дополнила стильной укладкой и ярким макияжем с акцентом на глаза. В руках вдова Табакова держала букет цветов.

Пользователи Сети в комментариях разделились во мнениях. Одни похвалили актрису за моложавую внешность и заверили, что ей можно дать максимум 45 лет.

«Лицо выглядит моложе, спору нет», - отметили комментаторы.

Другие же указали на испорченную неудачной пластикой улыбку Зудиной.

«Перекроила всю себя», «Зачем столько пластики?», - написали пользователи.

Напомним, Марина Зудина вышла замуж за Олега Табакова через 10 лет после начала их романа. Ей было 29 лет, а ему – 59.

Ранее теща Олега Табакова, которая младше знаменитого актера на 10 лет, призналась, что познакомилась с зятем только после свадьбы. В гости к родителям Зудиной Табаков никогда не приходил, так как у них была очень скромная квартира.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
