19-летнего сына умершего рэпера Децла заметили со звездой шоу «Пацанки» Малышенко

19-летнего сына умершего рэпера Децла заметили со звездой шоу «Пацанки» Виолеттой Малышенко. Участница проекта поделилась роликом с юношей в Telegram-канале.

После интервью с Ксенией Собчак популярность 19-летнего Антония Толмацкого резко выросла. Юноша стал чаще выходить в свет, и на этот раз его заметили в ночном клубе Москвы. Примечательно, что он провел вечер не один, а вместе с Виолеттой. На опубликованном ролике заметно хорошее настроение Антония: он широко улыбался и шутил со своей спутницей.

Для выхода в свет он выбрал серый пиджак и рубашку в полоску. К слову, подписчики удивились, что Малышенко и Толмацкий проводят вместе время.

Ранее жена Децла рассказала о его последней воле, связанной с завещанием. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что отец Децла назвал жену рэпера наркоманкой, которая хотела «заказать» своего папу.