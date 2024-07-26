«Пыталась заказать своего отца»: Толмацкий-старший назвал жену Децла наркоманкой

Отец рэпера Децла разозлился после интервью, которое дали вдова и сын музыканта журналистке Ксении Собчак. Александр Толмацкий заявил, что Юлия Киселева якобы употребляет запрещенные вещества и «пыталась заказать своего папу».

Недавно семья рэпера дала откровенное интервью, в котором поделилась историей отношений с отцом Кирилла Толмацкого (настоящее имя покойного артиста). Мужчина отреагировал на разговор и заявил, что все это ложь.

Так, Толмацкий в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV заявил, что его сын прятал от жены своего ребенка в его офисе. Якобы сотрудники знают об этом.

«Знаю, что, когда я уходил из семьи, она с кем-то договаривалась, чтобы плеснуть кислоту в лицо моей нынешней жене Анне. Юля пыталась заказать своего отца. Эта девушка наркоманка, стопроцентная», — поделился Александр.

Он также высказался о громкой истории с кольцом Cartier, которое Юлия отдала ему в знак благодарности за возвращение ребенка. По словам женщины, она искала Децла, который скрывался с их общим сыном и просил отца помочь. Толмацкий-старший заявил, что получил кольцо и боялся его трогать. Они хотели его выбросить, но в итоге отнесли в церковь.

«Зачем оно мне? Просит вернуть кольцо? Пусть она вернет мне моего сына! Она украла у меня моего сына! Украла его жизнь, разрушила взаимоотношения. Ситуация простая — человек постоянно врет», — добавил мужчина.

Отец знаменитости убежден, что Юлия врала Децлу и занималась черной магией, чтобы на него воздействовать. Также он прокомментировал слова поклонников о том, что сын Кирилла очень на него похож. Он дал понять, что сомневается в этом.

«В дредах все будут похожи друг на друга», — отметил Александр.

Ранее мы писали о том, что жена Децла рассказала о его последней воле.