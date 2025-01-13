18-летняя невеста Лепса снялась в микрошортах

18-летняя девушка опубликовала снимки, сделанные во время ее отдыха в Таиланде. На одном из кадров избранница звезды позировала в нежно-розовой футболке и черных микрошортах, стоя на яхте. Возлюбленная Григория Лепса снялась без косметики и с распущенными кудрявыми волосами.

Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс начали появляться вместе на публике летом 2024 года. 18-летняя девушка намекала, что музыкант сделал ей предложение, однако она пока не приняла его.

В настоящий момент девушка учится в Лондонском колледже моды, куда поступила в прошлом году. По данным СМИ, стоимость обучения в учебном заведении составляет порядка 2 млн рублей в год.

Ранее мы писали, что Григорий Лепс улетел из России с 18-летней невестой.

Незадолго до этого Григорий Лепс высмеял разницу в возрасте с 18-летней невестой.