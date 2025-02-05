18-летняя невеста Григория Лепса заявила, что хочет побыстрее выйти замуж за певца. Аврора Киба заговорила о свадьбе в соцсети.

В 2024 году Григорий рассекретил отношения с Авророй, представив ее как свою невесту. Пара регулярно выходила в свет и делилась планами на будущее. Однако теперь Лепс и Киба вынуждены расстаться из-за ее обучения в Лондоне: они видятся по праздникам и в свободное от учебы время. В личном блоге девушка намекнула, что устала от образования. Так, Аврора написала: «Меня задолбала эта учеба, честное слово. Хочу жениться, не хочу учиться».

Отметим, что Лепс не реагировал на заявление избранницы.

Ранее 18-летняя возлюбленная Григория Лепса заговорила о меркантильности. Подробности читайте в этой новости.

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