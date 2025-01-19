«Я не меркантильная!»: 18-летняя возлюбленная Лепса устала от обвинений в свой адрес
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18-летняя возлюбленная Григория Лепса заговорила о меркантильности. Об этом стало известно из соцсетей.
Аврора Киба, которая встречается с Григорием Лепсом, выложила в соцсетях шутливый ролик. В нем она показала, что с ней случилось, если бы она встречалась с типажом мужчин, которые ей нравятся.
На видео Киба трясущимися руками пьет таблетки и вместо кольца с бриллиантом надевает пластмассовое кольцо от бутылки на безымянный палец.
«У меня есть живое доказательство того, что я не меркантильная!» — подписала ролик девушка.
Несмотря на юмор, многие подписчики поспешили напомнить разницу в возрасте между Кибой и Лепсом, которая составляет 44 года: «Че там сегодня какое давление утром у Григория Викторовича было?», «Лепс просто платит за этот контракт и все».
Ранее мы писали о том, что 18-летняя невеста Лепса снялась в микрошортах.