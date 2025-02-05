НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 февраля 2025, 10:21
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«Жду не дождусь!»: Ханна случайно раскрыла пол ребенка Давы и Краймбрери

Певица Ханна случайно рассказала, что у Краймбрери и Давы родится сын.
«Жду не дождусь!»: Ханна случайно раскрыла пол ребенка Давы и Краймбрери

© Starface.ru

Певица Марина Жадан, известная под псевдонимом Мари Краймбрери, официально объявила о беременности — артистка ждет ребенка от блогера Давы (Давида Манукяна). Пару тут же принялись поздравлять фанаты в Сети, которые уже давно догадывались о положении звезды. Возлюбленные пока не раскрывают пол малыша, но, судя по всему, у них родится мальчик.

Пол ребенка случайно раскрыла певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова). В комментариях под постом Марины артистка эмоционально рассказала о том, что давно знала о беременности Краймбрери и боялась проболтаться.

«Наконец-то я могу не нервничать и не бояться проболтаться! Ха-ха!!! Я поздравляю вас, люблю! И жду-не дождусь, когда смогу обнять этого красавчика!», — написала исполнительница хита «Французский поцелуй», намекнув, что у звезд родится сын.

Пару начали поздравлять и другие звезды российского шоу-бизнеса. В их числе: Юлия Зиверт, Регина Тодоренко, Ксения Бородина, Ида Галич, Зоя Бербер и многие другие. Даве и Мари пожелали быть самыми счастливыми родителями.

Напомним, мама Давы с большим восторгом отреагировала на беременность Мари. Певица пришлась родительнице блогера по душе, в отличие от бывшей возлюбленной сына Ольги Бузовой, которую она критиковала.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Ханна
пол ребенка
Мари Краймбрери