«Жду не дождусь!»: Ханна случайно раскрыла пол ребенка Давы и Краймбрери

Певица Марина Жадан, известная под псевдонимом Мари Краймбрери, официально объявила о беременности — артистка ждет ребенка от блогера Давы (Давида Манукяна). Пару тут же принялись поздравлять фанаты в Сети, которые уже давно догадывались о положении звезды. Возлюбленные пока не раскрывают пол малыша, но, судя по всему, у них родится мальчик.

Пол ребенка случайно раскрыла певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова). В комментариях под постом Марины артистка эмоционально рассказала о том, что давно знала о беременности Краймбрери и боялась проболтаться.

«Наконец-то я могу не нервничать и не бояться проболтаться! Ха-ха!!! Я поздравляю вас, люблю! И жду-не дождусь, когда смогу обнять этого красавчика!», — написала исполнительница хита «Французский поцелуй», намекнув, что у звезд родится сын.

Пару начали поздравлять и другие звезды российского шоу-бизнеса. В их числе: Юлия Зиверт, Регина Тодоренко, Ксения Бородина, Ида Галич, Зоя Бербер и многие другие. Даве и Мари пожелали быть самыми счастливыми родителями.

Напомним, мама Давы с большим восторгом отреагировала на беременность Мари. Певица пришлась родительнице блогера по душе, в отличие от бывшей возлюбленной сына Ольги Бузовой, которую она критиковала.