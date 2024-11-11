18-летняя невеста Григория Лепса пошутила про брак

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса, блогерша Аврора Киба пошутила про брак. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Брак — это отношения, где один прав, а другой муж», — поделилась 18-летняя инфлюэнсерша.

В сентябре текущего года Григорий Лепс назвал 18-летнюю Аврору Кибу женой. На видео, сделанном во время одного из выступлений исполнителя, один из зрителей подарил музыканту портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба пока никак не реагировала на новости о смене статуса.

В ноябре Лепс рассказывал, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что избранница родит ему детей.

Известно, что сейчас возлюбленная Лепса проживает в Великобритании.

Ранее Аврора Киба рассказала о планах на будущее, не упомянув свадьбу с Лепсом.

Также Григорий Лепс призвал певца SHAMAN жениться.