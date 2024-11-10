«Главное — любить себя»: 18-летняя девушка Лепса заявила о планах на будущее, не упомянув свадьбу с артистом

18-летняя девушка Григория Лепса рассказала о своих планах на будущее, не упомянув свадьбу с артистом.

Аврора Киба в личном блоге решила устроить рубрику, где она будет отвечать на вопросы подписчиков. На данный момент девушка является студенткой, и учится она в Лондонском университете. Однако уже сейчас Аврора задумывается о будущем бизнесе и личной жизни.

Киба призналась, что планирует запуск собственного бренда по производству косметики, а затем даже и одежды. По словам Авроры, тема красоты остается актуальной в наши дни: женщины готовы на все, ради идеальной внешности. Именно по этой причине она задумалась над бизнесом. Начать Аврора хочет с выпуска масок для лица от отеков.

Кроме того, избранница Лепса уже не стесняется раздавать любовные советы ровесницам, которые пока еще не встретили свою любовь. Аврора призывает в любой ситуации ставить себя на первое место.

«Я считаю, что главное — любить себя. Никто не должен вам что-то указывать или вообще считать, что вы что-то кому-то должны, должны идти вопреки своим желаниям ради человека. Любовь — это не жертва, а компромисс, милые девушки», — рассказала Аврора в личном блоге.

Киба также подчеркнула, что в отношениях необходимо быть независимой от партнера на ментальном уровне. Однако, раздавая советы на тему романов, Аврора ни разу не упомянула своего возлюбленного Григория Лепса, который ранее заявлял о желании жениться на молодой избраннице и о мечте об общих детях. При этом Аврора дала понять, что ей не терпится вернуться в Москву.

«Конечно, Лондон — это безграничные возможности. Лучшее образование, магазина, стиль, крутые выставки. Но в гостях хорошо, а дома лучше. Я считаю, что нужно брать от этого города все и сваливать», — разоткровенничалась девушка.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс пообещал Авроре Кибе 10 лет счастливой жизни.