«Ты не подал еще заявление в ЗАГС?»: Григорий Лепс призвал певца SHAMAN жениться

Певец Григорий Лепс призвал своего коллегу SHAMAN жениться. Он поинтересовался, не подал ли исполнитель заявление в ЗАГС.

Подробности приводит Kp.ru.

Лепс и SHAMAN недавно выпустили совместную песню «Настоящий мужчина». 7 ноября они исполнили композицию на вечере поэта Константина Губина. После мероприятия звезды пообщались с журналистами – преимущественно говорил Лепс.

У Лепса поинтересовались, подал ли он заявление в ЗАГС с 18-летней избранницей Авророй Кибой. Артист ответил: «Пока нет. Но мы об этом думаем. Ярослав, а ты не подал еще заявление?»

На комментарий журналистов, что SHAMAN недавно развелся, последовал ответ Лепса: «Подумаешь, только развелся. Пора жениться!».

Он также рассказал, что «страшно скучает» по молодой возлюбленной. Учитывая, что девушка сейчас находится в Лондоне, пара общается по видеосвязи.

Ранее Лепс заявил, что может дать Авроре 10 лет счастливой жизни.