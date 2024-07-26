18-летняя Камила Валиева отреклась от отца после его интервью о планах фигуристки. Спортсменка отреагировала на высказывания родителя в Telegram-канале.

В Сети появилось интервью отца Валиевой, который не виделся с ней почти 10 лет. Мужчина рассказал про спортивное детство Камилы, поступление в МГИМО и прокомментировал допинг-скандал. Фигуристка резко отреагировала на слова отца. Прочитав интервью, она заявила, что только маму считает своей семьей. Валиева назвала родительницу опорой и поддержкой для нее в годы спортивной карьеры.

«Обычно я не даю никаких комментариев по поводу личной жизни, но сегодня на просторах Сети появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь. Я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму. Только она моя настоящая семья», — высказалась фигуристка.

Ранее отец Камилы Валиевой заявил, что дочь выступит на Олимпиаде в 2026 году. Подробности читайте в этой новости.

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