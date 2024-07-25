«Стоит цель»: отец Камилы Валиевой заявил, что дочь выступит на Олимпийских играх в Италии

Отец Камилы Валиевой заявил, что она собирается на Олимпийские игры 2026.

Валерий Рамазанов рассказал, что его дочь поставила себе цель и ради нее она сделает все необходимое. Камила будет готовиться к Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Милане уже через два года.

Отец Валиевой также подчеркнул, что не пользуется статусом отца чемпионки. Он вместе с дочерью отправится в Милан в 2026 году, чтобы поддержать ее в ответственный момент и забрать самое желаемое золото.

Кроме того, Валерий заявил, что труды Камилы оцениваются по заслугам и что ей даже удалось стать большим примером для многих фигуристов.

«У нас с дочкой уже стоит цель — выступить на зимних Играх в 2026-м. Если мы будем допущены, Камила выступит в Италии! Как я видел, почти каждый в фигурном катании сейчас ориентируется на мою дочь, и она пока только начинает. На Камилу ходили и будут ходить!» — поделился отец Валиевой в беседе с изданием Sport24.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года от участия в соревнованиях и лишил ее всех медалей в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Навка высказалась о возвращении Камилы Валиевой на лед.