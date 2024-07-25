12-летняя дочь Владимира Сычева стала актрисой

12-летняя дочь актера Владимира Сычева Мария стала актрисой. Девочка дебютировала в кино: по мнению отца, получилось достойно.

Комментарий Сычева приводит сайт mk.ru.

Актер уверяет, что дочь прошла кастинг. На съемочной площадке Марию очень хвалили: Сычев сначала думал, что ему льстят.

Он признается, что дважды посмотрел фильм с участием дочери.

«Оцениваю ее очень хорошо. Мне понравилось, как она сыграла в этом фильме. Дебютировала очень достойно», - поделился он мнением о работе дочери.

Во время первого просмотра Сычев очень переживал.

«Второй раз спокойно, внимательно посмотрел. Органично, очень хорошо вжилась в образ, справилась с поставленной задачей», - произнес актер и добавил, что гордится дочерью.

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