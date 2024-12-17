18-летняя фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию по допинговому делу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил. В пресс-службе суда подтвердили подобную информацию, но не стали предоставлять дополнительные сведения.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Также из-за скандала были перераспределены медали командного турнира Олимпиады: теперь у россиян вместо золотой медали — бронзовая.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева планирует вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации. Подробности читайте в этой новости.

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