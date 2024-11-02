«Это не точка»: Камила Валиева высказалась о возвращении в большой спорт после окончания срока дисквалификации

Камила Валиева планирует вернуться в большой спорт после окончания срока дисквалификации.

Фигуристка призналась, что собирается появиться на льду в качестве спортсменки сразу же, как только снимут все ограничения, которые она получила после допинг-скандала.

По словам Камилы, ее последнее выступление на льду на чемпионате России было не очень удачным, по этой причине ей необходимо выйти с новой танцевальной программой и показать всем, на что способна. Кроме того, Валиева считает неразумным бросать фигурное катание из-за одного скандала в столь раннем возрасте.

«Это не точка... Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков», — заявила фигуристка в беседе с изданием РИА Новости.

Напомним, что допинг-скандал с участием Валиевой произошел во время Олимпиады-2022 в Китае, где у нее якобы нашли в организме запрещенный для спорта препарат триметазидин. Тогда по решению Спортивного арбитражного суда спортсменку лишили всех международных программ, которые она завоевывала на протяжении двух лет. Также девушку дисквалифицировали на четыре года от соревнований, потому что она не смогла доказать свою невиновность.

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