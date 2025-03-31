18-летняя дочь Юлии Началовой вышла в свет в Москве с бабушкой и дедушкой
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18-летняя дочь Юлии Началовой вышла в свет в Москве с бабушкой и дедушкой. Вера Алдонина поделилась семейными кадрами в соцсети.
В Москве состоялась Детская неделя моды, которую посетили многие звезды, в том числе и наследница Юлии. Певица появилась на красной дорожке в вечернем черном платье со шлейфом. Ее образ дополнили пояс со стразами, укладка и макияж с акцентом на глаза.
Вера не только посетила модные показы, но и выступила перед гостями, исполнив несколько песен мамы.
Примечательно, что артистка пришла на мероприятие с бабушкой и дедушкой.
Ранее дочь Юлии Началовой рассказала сайту «Страсти» о жизни без мамы, учебе в театральном и современном шоу-бизнесе. Подробности читайте здесь.
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