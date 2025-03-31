18-летняя дочь Юлии Началовой вышла в свет в Москве с бабушкой и дедушкой. Вера Алдонина поделилась семейными кадрами в соцсети.

В Москве состоялась Детская неделя моды, которую посетили многие звезды, в том числе и наследница Юлии. Певица появилась на красной дорожке в вечернем черном платье со шлейфом. Ее образ дополнили пояс со стразами, укладка и макияж с акцентом на глаза.

Вера не только посетила модные показы, но и выступила перед гостями, исполнив несколько песен мамы.

Примечательно, что артистка пришла на мероприятие с бабушкой и дедушкой.