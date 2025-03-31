НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 марта 2025, 11:41
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18-летняя дочь Юлии Началовой вышла в свет в Москве с бабушкой и дедушкой

18-летняя дочь Юлии Началовой вышла в свет в Москве с бабушкой и дедушкой

© Starface.ru

18-летняя дочь Юлии Началовой вышла в свет в Москве с бабушкой и дедушкой. Вера Алдонина поделилась семейными кадрами в соцсети.

В Москве состоялась Детская неделя моды, которую посетили многие звезды, в том числе и наследница Юлии. Певица появилась на красной дорожке в вечернем черном платье со шлейфом. Ее образ дополнили пояс со стразами, укладка и макияж с акцентом на глаза.

Вера не только посетила модные показы, но и выступила перед гостями, исполнив несколько песен мамы.

Примечательно, что артистка пришла на мероприятие с бабушкой и дедушкой.

18-летняя дочь Юлии Началовой вышла в свет в Москве с бабушкой и дедушкой

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее дочь Юлии Началовой рассказала сайту «Страсти» о жизни без мамы, учебе в театральном и современном шоу-бизнесе. Подробности читайте здесь.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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