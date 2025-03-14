«Время не лечит»: дочь Юлии Началовой о жизни без мамы, учебе в театральном и современном шоу-бизнесе
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Жизнь певицы Юлии Началовой внезапно оборвалась 16 марта 2019 года, когда ей было всего 38 лет. Лучезарная, красивая, доброжелательная – так описывали исполнительницу поклонники и коллеги, а творчество артистки, обладавшей мягким, «бархатным голосом», пронизано любовью и теплом. Журналисты замечали, что от нее исходил притягательный свет, охватывающий все вокруг. Единственной дочери звезды Вере Алдониной было 12 лет, когда не стало ее мамы. В декабре прошлого года наследница Началовой отметила совершеннолетие, она учится во ВГИКе, параллельно успевает петь и расстраивается, что в сутках всего 24 часа.
В интервью сайту «Страсти» накануне шестилетней годовщины со смерти певицы Вера поделилась воспоминаниями о звездной родительнице, рассказала о учебе в театральном, релизе последнего альбома мамы и поделилась планами на будущее.
Про учебу
Вера, в прошлом году вы окончили школу, получили на ЕГЭ почти 100 баллов и поступили во ВГИК на курс Александра Михайлова. Расскажите, как изменилась ваша жизнь во время учебы в вузе?
Прошлый год, действительно, в корне изменил мою жизнь. Экзамены, поступление, нервы, волнения и, наконец - долгожданная учеба во ВГИКе. Но я не жалею ни о чем. Каждый день, проведенный в вузе, приносит мне огромное удовольствие. Каждый этюд и задание — это маленькая победа над собой, преодоление предубеждений и страхов. Свободного времени теперь у меня в разы меньше, чем раньше, зато я занимаюсь любимым делом.
Нравится ли вам учиться под наставничеством звезды фильма «Любовь и голуби»?
Я не представляю, как это может не нравиться. Мало того, что Александр Яковлевич поистине великий актер, он ещё и очень проницательный, многогранный человек с большой буквы, действительно «папа» нашего курса. Несмотря на свой нелегкий график, Александр Яковлевич приезжает к нам, и к нему всегда можно обратиться за советом. Учиться у него - не просто почетно, быть его учениками для всех нас - огромная ответственность.
Как к вам относятся одногруппники? Не возникало проблем из-за звездной фамилии?
Конечно, нет! У меня замечательный и очень дружный коллектив. Можно сказать, что мы уже потихоньку становимся друг другу семьей. И во ВГИКе я, прежде всего, студентка, окруженная очень творческими, классными и талантливыми ребятами, так что ни о каких проблемах не может идти и речи. Мы все разные, но нас объединяет искусство.
Про сцену
Ваш отец Евгений Алдонин в одном из интервью говорил, что серьезно переживает из-за вашей занятости. Расскажите, из чего складывается ваш день, и как вам на все хватает времени.
Основное время занимает учеба во ВГИКе. Я встаю с утра, еду в институт, занимаюсь практически весь день, прихожу домой и ложусь спать. Сказать, что на все хватает времени, значит соврать. У меня, правда, весьма загруженный график, но это довольно неплохо дисциплинирует.
Впервые вы вышли на сцену с мамой в шесть лет и исполнили с ней песню «Колыбельная». Какие эмоции вы испытали, оказавшись в таком юном возрасте перед большой аудиторией?
На самом деле, впервые на сцене вместе с мамой я оказалась, когда мне был всего лишь год. Но, конечно, это совсем неосознанный возраст. В три года я уже выступила с ней на «Субботнем вечере». И, конечно, как тогда, так и сейчас я волнуюсь при выходе на сцену, но стараюсь преодолевать этот страх. Полученный от выступления позитив компенсирует любые переживания.
Ваши выступления с мамой были очень трогательными, и ни у кого не было сомнений, что дочь Началовой станет певицей. Но в итоге вы сделали выбор в пользу актерского мастерства. Почему решили стать актрисой, а не пойти учиться, к примеру, к вашей крестной, Ларисе Долиной?
Я никогда не хотела быть только певицей. Кстати, мама увидела во мне именно актрису, когда мне было три-четыре года. Она мечтала, чтобы я выбрала именно эту профессию. Редко бывает, когда представление родителя о ребенке совпадает с его представлением о самом себе, но мама меня очень тонко чувствовала и произошло именно так. Мне хотелось бы совмещать и любовь к музыке с любовью к кино и театру на своем творческом пути.
Про маму
16 марта 2019 года Юлия Началова уходит из жизни, когда вам было всего 12 лет. Как вам удалось справиться с тяжелой потерей? Какие эмоции испытываете сейчас, когда вспоминаете о маме?
Скажу честно, есть вопросы, которые несмотря на прошедшие годы, очень ранят. Возвращаться в те дни до сих пор очень больно и страшно. Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы - конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит. Для нас единственным возможным решением стало - хранить именно светлую память, жить с воспоминаниями о ней, радоваться, смеяться, жить с музыкой в душе, продолжать ее дело. В начале года мы вспомнили о мамином интервью, в котором она рассказывает о своих творческих планах, а именно о выпуске альбома под названием «Вера». К сожалению, она не успела их осуществить. Я рада, что в этом году уже у нас наконец-то появилась возможность их реализовать. К 16 марта мы, совместно с музыкальным издательством Chemodanov Music Label, готовим выпуск этого альбома на всех цифровых площадках.
Есть ли вещи, о которых вы жалеете, что не успели сказать или сделать для мамы?
Я каждый день говорила маме о том, что люблю ее, но я бы повторила это ещё 1000 раз.
Вспомните о самых ярких моментах вашего детства, связанных с мамой. Может, это будут смешные, теплые события, которые навсегда остались в вашем сердце.
Каждый день, проведенный с мамой, навсегда останется в моем сердце. Улицы, даты, места — все это в моих воспоминаниях. Выделить что-то одно невозможно, потому что каждый наш день был наполнен разговорами, музыкой, фильмами, прогулками и, конечно, смехом. Мама со мной всегда и везде.
Что вас больше всего восхищало в маме как в артистке? Перечислите несколько качеств.
Профессионалом своего дела мама стала ещё в юные годы и уже много лет является практически эталоном для людей, занимающихся вокальным искусством. Ее профессионализм, целеустремленность, полное погружение в творчество, неустанная работа над собой и над своим текстом и звучанием, любовь к собственному делу не могут не восхищать и не вдохновлять.
Кто из российских знаменитостей вас больше всего поддержал после смерти мамы?
Я бы не хотела разделять знаменитых и не знаменитых людей. Мы благодарны каждому, кто разделил горе с нашей семьей.
Про российский шоу-бизнес
Часто ли общаетесь с крестной мамой Ларисой Долиной? Народная артистка поддерживает вас мудрым советом в случае необходимости?
Конечно. Моя крестная всегда меня поддерживает и принимает. У нее очень загруженный график, но мы всегда стараемся видеться по праздникам и не только.
Кто из знаменитостей вам нравится больше всего? Почему?
Для меня, как для человека, который бывает не только в зрительном зале, огромное значение имеет то, как ведут себя артисты за кулисами. Однажды мы стали свидетелями того, как одна из ныне известных молодых исполнительниц закатила скандал из-за пустяка. Для меня это был пример недопустимого поведения. К счастью, достойных артистов, с которых действительно можно брать пример, значительно больше: Лариса Долина, Александр Панайотов, Зара, Дмитрий Билан и другие.
Есть ли у вас какие-либо хобби, увлечения, помимо актерского мастерства и пения?
В свободные часы стараюсь как можно больше находиться на природе, ну или хотя бы выходить гулять в город. А вообще своими хобби могу назвать рисование и фортепиано.
В дальнейшем вы хотите большее внимание уделять карьере или семье? Что для вас важнее?
Я не хочу выбирать. И карьера, и семья для меня очень важны. Я надеюсь, что получится совмещать и то, и другое.
Расскажите о творческих планах на ближайшее будущее.
Сейчас я учусь, чтобы стать достойным артистом. Планы, разумеется, у меня наполеоновские, но, если говорить кратко: хочу развиваться музыкально, создавать свои песни, хочу продолжать свой путь в актерском мастерстве, играть в кино и в театре.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
На сегодняшний день моя главная страсть — это творчество.