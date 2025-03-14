«Время не лечит»: дочь Юлии Началовой о жизни без мамы, учебе в театральном и современном шоу-бизнесе

Жизнь певицы Юлии Началовой внезапно оборвалась 16 марта 2019 года, когда ей было всего 38 лет. Лучезарная, красивая, доброжелательная – так описывали исполнительницу поклонники и коллеги, а творчество артистки, обладавшей мягким, «бархатным голосом», пронизано любовью и теплом. Журналисты замечали, что от нее исходил притягательный свет, охватывающий все вокруг. Единственной дочери звезды Вере Алдониной было 12 лет, когда не стало ее мамы. В декабре прошлого года наследница Началовой отметила совершеннолетие, она учится во ВГИКе, параллельно успевает петь и расстраивается, что в сутках всего 24 часа.

В интервью сайту «Страсти» накануне шестилетней годовщины со смерти певицы Вера поделилась воспоминаниями о звездной родительнице, рассказала о учебе в театральном, релизе последнего альбома мамы и поделилась планами на будущее.

Про учебу

Вера, в прошлом году вы окончили школу, получили на ЕГЭ почти 100 баллов и поступили во ВГИК на курс Александра Михайлова. Расскажите, как изменилась ваша жизнь во время учебы в вузе?

Прошлый год, действительно, в корне изменил мою жизнь. Экзамены, поступление, нервы, волнения и, наконец - долгожданная учеба во ВГИКе. Но я не жалею ни о чем. Каждый день, проведенный в вузе, приносит мне огромное удовольствие. Каждый этюд и задание — это маленькая победа над собой, преодоление предубеждений и страхов. Свободного времени теперь у меня в разы меньше, чем раньше, зато я занимаюсь любимым делом.

Нравится ли вам учиться под наставничеством звезды фильма «Любовь и голуби»?

Я не представляю, как это может не нравиться. Мало того, что Александр Яковлевич поистине великий актер, он ещё и очень проницательный, многогранный человек с большой буквы, действительно «папа» нашего курса. Несмотря на свой нелегкий график, Александр Яковлевич приезжает к нам, и к нему всегда можно обратиться за советом. Учиться у него - не просто почетно, быть его учениками для всех нас - огромная ответственность.

Как к вам относятся одногруппники? Не возникало проблем из-за звездной фамилии?

Конечно, нет! У меня замечательный и очень дружный коллектив. Можно сказать, что мы уже потихоньку становимся друг другу семьей. И во ВГИКе я, прежде всего, студентка, окруженная очень творческими, классными и талантливыми ребятами, так что ни о каких проблемах не может идти и речи. Мы все разные, но нас объединяет искусство.

Про сцену

Ваш отец Евгений Алдонин в одном из интервью говорил, что серьезно переживает из-за вашей занятости. Расскажите, из чего складывается ваш день, и как вам на все хватает времени.

Основное время занимает учеба во ВГИКе. Я встаю с утра, еду в институт, занимаюсь практически весь день, прихожу домой и ложусь спать. Сказать, что на все хватает времени, значит соврать. У меня, правда, весьма загруженный график, но это довольно неплохо дисциплинирует.

Впервые вы вышли на сцену с мамой в шесть лет и исполнили с ней песню «Колыбельная». Какие эмоции вы испытали, оказавшись в таком юном возрасте перед большой аудиторией?

На самом деле, впервые на сцене вместе с мамой я оказалась, когда мне был всего лишь год. Но, конечно, это совсем неосознанный возраст. В три года я уже выступила с ней на «Субботнем вечере». И, конечно, как тогда, так и сейчас я волнуюсь при выходе на сцену, но стараюсь преодолевать этот страх. Полученный от выступления позитив компенсирует любые переживания.

Ваши выступления с мамой были очень трогательными, и ни у кого не было сомнений, что дочь Началовой станет певицей. Но в итоге вы сделали выбор в пользу актерского мастерства. Почему решили стать актрисой, а не пойти учиться, к примеру, к вашей крестной, Ларисе Долиной?

Я никогда не хотела быть только певицей. Кстати, мама увидела во мне именно актрису, когда мне было три-четыре года. Она мечтала, чтобы я выбрала именно эту профессию. Редко бывает, когда представление родителя о ребенке совпадает с его представлением о самом себе, но мама меня очень тонко чувствовала и произошло именно так. Мне хотелось бы совмещать и любовь к музыке с любовью к кино и театру на своем творческом пути.