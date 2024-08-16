17-летняя фигуристка Анастасия Зинина заявила, что пережила 3 попытки суицида. Спортсменка рассказала о трудном этапе в жизни в соцсети.

Анастасия опубликовала ролик под песню, в которой звучат слова: «Попробуй разбить меня — ты не поверишь глазам. Попробуй сломать — ты, скорее, сломаешься сам». Фигуристка сообщила, что пережила 3 попытки суицида, попытку изнасилования и едва не стала инвалидом по врачебной ошибке. При этом она не захотела раскрывать подробностей произошедшего.

По словам Зининой, на сегодняшний день проблемы остались в прошлом: она счастлива и готовится к новому соревновательному сезону.

«Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное. Сейчас у меня все хорошо», — успокоила фигуристка.

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