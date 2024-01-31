17-летняя дочь Юлии Началовой вспомнила, как отец рассказал ей про смерть мамы. Об этом стало известно в эфире шоу «Эксклюзив».

Вера Алдонина стойко перенесла смерть мамы. Несмотря на то, что Юлии уже давно нет, девочка не считает себя одинокой. По словам Веры, у нее осталось множество воспоминаний, связанных с матерью.

В эфире шоу школьница вспомнила, как отец сообщил ей о семейной трагедии. Вера встала на сторону родителя и посочувствовала ему: «Это большая ответственность — говорить своему ребенку, что его матери не стало».

Евгений Алдонин отметил, что его дочь «хорошо держится» после смерти Юлии. По словам звездного отца, он окружил ее заботой и любовью, чтобы она не чувствовала себя сиротой.

«Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо не осознает, что произошло», — цитирует StarHit высказывание Алдонина из эфира шоу.

Ранее дочь Юлии Началовой не стала скрывать, что отметила день рождения отца Алдонина. Подробности смотрите в этой статье.

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