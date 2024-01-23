Большая семья: дочь Началовой поздравила отца с важным событием

Дочь певицы Юлии Началовой отметила день рождения отца, футболиста Евгения Алдонина с его семьей. Она провела время вместе с мачехой и единокровными братом и сестрой.

Спортсмен поделился радостью от праздника и позировал для фотографий с детьми. Он посвятил этому отдельный пост в личном микроблоге.

«Добро пожаловать в мои 44», – написал Алдонин.

Напомним, что Евгений Алдонин и его нынешняя супруга Ольга поженились в 2014 году, и у них двое общих детей - семилетний Артем и четырехлетняя Анжелика. Старшая дочь футболиста, Вера, часто бывает в гостях у отца и его семьи. Семейные встречи, по словам жены Евгения, всегда наполняют дом «идиллией», и дети с нетерпением ждут приезда старшей сестры.

Вера Алдонина, несмотря на частые сравнения с матерью, выражает свое увлечение пением и планирует связать свою жизнь с актерской профессией, где она чувствует себя максимально комфортно.

Ранее мы писали о том, что 17-летняя дочь Началовой тяжело переживала преддверие Нового года. Новый год — семейный праздник, но далеко не все могут встретить его в полном составе. Так, Вера, потерявшая мать, с теплотой вспоминает, как ярко и атмосферно она проводила каникулы вместе с ней. Но в преддверии торжества девушке становится тяжело, так как ей очень не хватает родителя.