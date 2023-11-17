Актер Леонид Ярмольник вышел в свет с женой после сообщений об отъезде из РФ

Леонид Ярмольник вышел в свет с избранницей после сообщений об отъезде из РФ. Об этом сообщает портал Woman.ru.

Летом 2023 года в Сети появилась информация о переезде Ярмольника за границу. Журналисты писали, что актер уехал в Латвию, где в него имеется недвижимость. Однако, как выяснилось, Леонид находится в РФ.

В Москве состоялась премьера фильма «Дворец». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. В том числе и Ярмольник. Артист вышел в свет не один, а в компании супруги. Звездная пара охотно позировала фотографам, крепко держась за руки. Несмотря на хорошее расположение духа, Леонид отказался от общения с прессой.

Также на премьеру пришли Александр Петров с женой, Дмитрий Маликов и Алена Хмельницкая.

Ранее актер Леонид Ярмольник опроверг слухи об эмиграции в Латвию. Подробности смотрите в этой статье.

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