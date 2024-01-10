16-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой похудела на 8 кг с помощью «Оземпика». Об этом сообщает издание Леди Mail.ru.

За последнее время телеведущая сильно похудела. Как выяснилось, Дана избавилась от лишнего веса при помощи препарата «Оземпик». Особенность данного лекарства заключается в том, что его назначают диабетикам. У здоровых людей он может вызвать тошноту, обезвоживание и головные боли. Перед тем, как принять «Оземпик», Борисова проконсультировалась с врачом.

«Я очень довольна. За месяц скинула 12 кг. Размер одежды сменился, надо полностью менять гардероб», — высказалась Дана.

Как выяснилось, данное лекарство принимала и дочь Борисовой. Благодаря ему девочка похудела на 8 кг.

«Вместо трехмесячного курса мы выбрали четырехнедельный», — уточнила Дана.

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