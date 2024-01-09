Дана Борисова раскрыла, какая сумма нужна ей в месяц для комфортной жизни

Телеведущая Дана Борисова нашла комфортную для жизни сумму в месяц. Она заявила, что ей хватит миллиона. Об этом пишет Леди Mail.ru.

Блондинка рассказала о своем отношении к личным финансам и поделилась информацией о доходах. Звезда «Армейского магазина» отметила, что в какой-то момент ей даже пришлось обратиться к психологу для разрешения финансовых вопросов, и сейчас она чувствует себя уверенно в этом аспекте.

Борисова призналась, что у нее несколько источников доходов, включая ведение проекта на YouTube, участие в различных ток-шоу и развитие собственных социальных сетей. Пандемия временно повлияла на ее финансовую ситуацию, но спустя несколько месяцев все восстановилось.

В интервью Борисова подсчитала, что для комфортной жизни ей хватило бы миллиона рублей в месяц, включая расходы на путешествия. Она подчеркнула, что иногда отправляется в отпуск по бартеру. Что касается поиска партнера, то она предпочитает тех, у кого заработок выше ее собственного. В прошлом у женщины был горький опыт.

«Были у меня в жизни такие аферисты-потребители, я их теперь за километр вижу и стороной обхожу», — поделилась Дана.

Ведущая отметила, что финансовая состоятельность не является единственным критерием для выбора партнера. Ей важны также чувство юмора и умение брать на себя ответственность.

Пока ей не удалось найти идеального партнера. Она думает, что это случится уже после отъезда дочери в Южную Корею. Наследница знаменитости мечтает переехать туда через два года.

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