16-летний актер Леон Кемстач сообщил, что готовит музыкальный альбом к осени. Звезда «Слова пацана» рассказал о творческих планах в Telegram-канале.

В личном блоге Леон опубликовал фото из звукозаписывающей студии и признался, что готовит музыкальный альбом к концу сентября.

«Записал два трека за день. Я правда вкладываю в этот альбом свою душу и надеюсь, что он вам понравится. Не терпится показать, потому что получается очень классно», — заявил Леон.

Напомним, что в одном из эпизодов сериала «Слово пацана» актер исполнил трек Александра Серова «Как быть». Вскоре Игорь Крутой, автор песни, записал с Леоном кавер и снял на него клип.

Ранее 16-летний актер Леон Кемстач заявил, что будет строгим отцом. Подробности читайте в этой новости.

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