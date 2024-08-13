«Не буду сильно баловать»: 16-летний Леон Кемстач заговорил про воспитание детей

16-летний актер Леон Кемстач заявил, что будет строгим отцом. Об этом стало известно в эфире шоу «вМесте».

В новом интервью актер рассуждал о воспитании детей. По словам Леона, он не согласен с родителями, которые дают наследникам «слишком много». Кемстач убежден, что подобное воспитание приводит к безответственности. Актер заявил, что намерен стать строгим родителем.

«Своих детей я воспитаю так: не буду сильно их баловать, а только за дело. То есть, если принесет сын результат — пятерку или грамоту — что-то можно дать. Я скептически отношусь к тому, когда детям все дают и слишком много. Они к этому привыкают, а во взрослом возрасте, когда должен зарабатывать сам, теряются», — заявил артист.

Также Леон сообщил, что с осторожностью относится к любовным отношениям. По его мнению, важно присмотреться к человеку, провести с ним «пару месяцев» и понять, подходит ли он тебе.

«Я в плане влюбленностей, отношений осторожен — подхожу к этому всему со всей серьезностью. Мне нужно пообщаться с человеком пару месяцев, прежде чем начать встречаться», — резюмировал актер.

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