15 млн ежегодного дохода: какие бизнесы остались в РФ у Валерия Меладзе

Валерий Меладзе расширяет бизнес в России. Певец будет заниматься арендой недвижимости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, артист внес изменения в ИП, основанное в 2004 году. В список видов деятельности он добавил три пункта — они относятся к управлению и аренде недвижимости. До этого в списке видов деятельности было все, связанное с телевещанием, и за 21 год перечень не менялся.

Помимо ИП, у Меладзе остается в России ООО «Вантаж». Именно ему принадлежит одноименный торговый центр в Восточном Бирюлеве. Кроме того, компания арендует здание ТЦ в Западном Бирюлеве. Фирмой Меладзе владеет вместе с сестрой Лианой и их бизнес-партнером. «Вантаж» приносит певцу ежегодно по 15 миллионов рублей дохода.

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