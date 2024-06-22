15-летняя звезда «Слова пацана» Анна Пересильд озвучила свой главный страх

15-летняя звезда «Слова пацана» Анна Пересильд поделилась своим главным страхом. В интервью PROZVEZD девушка призналась, что боится заработать звездную болезнь.

Анна отметила, что на ее пути встречались люди, которые в один день проснулись знаменитыми, после чего стали вести себя неадекватно.

«Я вообще во всем слушаюсь папу. И маму тоже! Это помогает мне избежать многих неприятностей, например, звездной болезни, подхватить которую я очень боялась после грандиозного успеха нашего сериала», – пояснила она.

Дочь Юлии Пересильд с раннего детства мечтала сниматься в кино. И недавно мечта девушки сбылась. Анна обрела популярность после выхода на экраны нашумевшего сериала «Слово пацана».

При этом Пересильд не раз пришлось столкнуться с критикой зрителей, которые считают, что своим успехом она обязана знаменитым родителям. 15-летняя актриса уже говорила, что такие комментарии ей неприятны.

Однако Анна заявила, что не берет во внимание подобные отзывы, а воспринимает только конструктивную критику, которая помогает ей становиться лучше как актрисе.

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