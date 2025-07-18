15-летняя дочь Веры Брежневой Сара похвасталась стройной фигурой на новом снимке. Наследница певицы приняла участие в фотосессии и показала ее результаты в соцсети.

Сара снялась в модной фотосессии на улицах города. Для съемки девушка выбрала широкие джинсы, черный пиджак и топ, который подчеркнул стройность фигуры. Ее образ дополнили солнечные очки, сумка, балетки Chanel и часы.

Увидев снимки, пользователи Сети пришли в восторг от фигуры Сары. Фолловеры отметили, что девушка ничем не уступает профессиональным моделям.

«Настоящая модель, куколка! Идеальная фигура», — написали подписчики.

Наследница Брежневой не стала отвечать фолловерам.

Напомним, певица родила Сару от бизнесмена Михаила Кипермана, с которым была вместе 6 лет. Их союз распался в 2012 году.

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