«Будто она русским не владеет»: 15-летняя дочь Веры Брежневой перепела знаменитую маму

Младшая дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой исполнила одну из песен знаменитой мамы и опубликовала в личном блоге.

15-летняя Сара Киперман записала видеоролик, на кадрах которого улыбается и подпевает: «А я другая, я-то знаю, он такой один. Мамочка, опять гадаю о нем по цветкам».

Девушка решила не наряжаться и предстала перед подписчиками в домашней белой футболке и спортивных брюках.

Поклонники Брежневой высоко оценили увиденное и осыпали Сару комплиментами. Многие отметили, что девочка выросла и похорошела, а некоторые даже сравнили ее с голливудской актрисой Джулией Робертс. При этом нашлись и те, кто раскритиковал наследницу экс-солистки «ВИА Гры».

«Девочка объективно красивая. Но у меня вопрос: что с артикуляцией? Такое впечатление, будто она русским не владеет», - отметили комментаторы.

Напомним, 15-летняя Сара Киперман учится в школе в Италии. Она родилась в браке Брежневой с украинским олигархом Михаилом Киперманом.

Ранее Сара показала совместно фото с возлюбленным. Тогда ей было всего 14 лет, но, по некоторым данным, пара встречалась уже два года. Выяснилось, что молодому человеку 21 год, он родился в Москве и переехал за границу. В 2020 году парень открыл компанию, которая занимается автоматизацией бизнеса и программированием.