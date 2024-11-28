15-летний брат Анастасии Костенко сделал пластику ушей у Тимура Хайдарова. Модель рассказала о хирургическом вмешательстве в личном блоге.

Брата Анастасии Костенко с детства дразнили из-за лопоухости. Став подростком, он решил исправить внешность в клинике Хайдарова. Модель показала видео, на котором юноша приехал на осмотр к специалисту через месяц после операции.

«Рубец хорошо выглядит, он находится на задней поверхности. Дальше он будет болеть, светлеть, будет похож на естественную складку», — заявил врач.

Во время реабилитации мальчику нужно было спать только на спине, и Анастасия следила за его сном. Также модель вместе с ним ездила на перевязки.

«После того, как разрешили снять повязку, сразу исполнил еще одну мечту – подстригся. Многие путали Витю с актером Петром Натаровым. Я счастлива, когда счастливы мои родные и близкие. Его довольное лицо не подделаешь», — высказалась знаменитость.

Ранее певица Алсу заявила, что комплексует из-за ушей и хочет исправить их с помощью хирурга. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасия Костенко обвинила ФНС в воровстве денег.