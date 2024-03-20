14-летняя дочь Пересильд рассказала об участившихся сессиях с психологом

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна рассказала об участившихся сессиях с психологом. Ее слова приводит портал «Вокруг ТВ».

«Раньше у нас были разовые сессии, а сейчас они участились. Соответственно во время съемок «Слова пацана» я тоже работала с психологом. Какие-то моменты мы обсуждали со съемок, а какие-то их вообще не касались», - поделилась 14-летняя артистка.

Анна Пересильд подчеркнула, что обратилась к психологу вовсе не из-за роли в «Слове пацана». Актриса уточнила, что обсуждала разные вещи со специалистом, чтобы «не рухнуть».

Напомним, Анна Пересильд прославилась благодаря роли 14-летней Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Пересильд-младшая признавалась, что на съемках проекта случился ее первый в жизни поцелуй. По сюжету шоу партнером юной актрисы стал 24-летний Рузиль Минекаев.

Ранее Юлия Пересильд сделала неожиданное заявление о фильме «Вызов».

Также Анна Пересильд поведала о главном в жизни материнском совете.