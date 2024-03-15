«Интерес дикий!»: Пересильд сделала неожиданное заявление о фильме «Вызов»

Российский фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли вызвал «дикий» интерес в Китае. Об этом актриса рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Пекине состоялась премьера фильма «Вызов», и она, говорит Пересильд, прошла очень успешно. «Интерес дикий! Зритель в восторге. 12 интервью за день у всех главных телеканалов, вчера было почти столько же», — пояснила Юлия.

На премьеру пришли ученые и люди, которые имеют непосредственное отношение к космосу. Они задают «интереснейшие вопросы», говорит Пересильд.

Картину «Вызов», вышедшую на экраны в 2023 году, снял режиссер Клим Шипенко на борту Международной космической станции (МКС). Актриса побывала в космосе вместе с создателем кино. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Актриса играет в фильме Женю Беляеву, которой предстоит отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В картине также снялись: Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина и другие.

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