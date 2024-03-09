passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 марта 2024, 13:12
1 мин.

«Быть благодарной»: звезда «Слова пацана» Анна Пересильд рассказала о главном в жизни материнском совете

Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд получила от матери главный жизненный совет.
«Быть благодарной»: звезда «Слова пацана» Анна Пересильд рассказала о главном в жизни материнском совете

© Starface.ru

14-летняя актриса Анна Пересильд, которая стала звездой после съемок в сериале «Слово пацана», рассказала журналистам о главном жизненном совете от матери и по совместительству коллеги Юлии Пересильд.

Юная артистка пообщалась с прессой во время пресс-конференции, передает Вокруг ТВ. Она заявила, что мать дала ей важный жизненный совет, который заключается в благодарности всему, что происходит.

«Быть благодарной людям, миру и ситуациям, которые происходят в твоей жизни», — рассказала Пересильд-младшая.

У актрис, судя по всему, замечательные отношения. Юлия и Анна переживают друг за друга. Кроме того, дочь открыто восхищается талантом своей звездной матери и хочет сыграть с ней вместе в кино.

Ранее Пересильд поделилась секретом хороших отношений с детьми. По словам актрисы, она старается чаще с ними общаться.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Вокруг ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Анна Пересильд
Юлия Пересильд