Топ-5: Ксения Бородина раскрыла, какие процедуры делает у косметолога

8 марта телеведущая Ксения Бородина отметила 41-летие. В личном блоге знаменитость решила поделиться своим секретом красоты и раскрыла, какие процедуры делает у косметолога. Об этом сообщает Газета.Ru.

На вопрос о ее любимых пяти бьюти-процедурах Ксения Бородина назвала свой топ-5: массаж лица, омолаживающую процедуру для век Mesoeye, фотоомоложение BBL Forever Young Hero, ботокс и массаж тела.

Однако телезвезда обратила внимание на то, что перед процедурами необходимо индивидуально проконсультироваться со специалистом.

Недавно Ксения Бородина призналась, что часто видит в рекламе препараты, которые, как утверждается, помогают похудеть. Но на самом деле являются это — лекарства от диабета, которые можно принимать только по рекомендации врача. Телеведущая порекомендовала женщинам не применять подобные препараты для похудения, поскольку это может негативно повлиять на состояние здоровья.

«Я просто в шоке. Девочки, милые, есть спорт, правильное питание, неужели ваше здоровье вам не дорого? Неужели вы не переживаете, что последствия будут плохими?» — высказалась Ксения Бородина.

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