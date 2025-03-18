Дочь певицы Дианы Арбениной Марта дебютировала на подиуме в качестве модели

Дочь Дианы Арбениной дебютировала на подиуме в качестве модели. Певица рассказала о достижении Марты в личном блоге.

В Москве состоялась Неделя моды, в которой приняли участие многие звезды. На подиум вышли Ксения Собчак, Лолита Милявская и дочь Дианы. Школьница появилась на показе Lesia Lisun, отдав предпочтение total black образу. На ней были черный пиджак, платье и туфли.

Звездная мама высоко оценила дебют дочки, посвятив ей трогательный пост.

«Мартиша! Заинька! Ты бесподобна! Как же мне повезло, что у меня такая сногсшибательная дочь!» — написала артистка.

К слову, фолловеры тоже прокомментировали дебют Марты, назвав ее «очаровательной».

«Интересная и запоминающаяся внешность. Необычная красота. Она вдохновит многих в мире моды, очаровательная девочка», — высказались подписчики.

Ранее концерт певицы Дианы Арбениной отменили в Оренбурге после жалоб общественников. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Любови Успенской написала стих о побеге в Израиль, назвав себя в нем свиньей.