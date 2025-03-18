Дочь Успенской написала стих о своем побеге в Израиль, назвав себя в нем свиньей

35-летняя дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина публично высказалась о скандале с побегом в Израиль. Девушка выразила свои эмоции в стихотворной форме.

Плаксина появилась с мамой на очередном светском мероприятии. Татьяна надела горчичное платье с пайетками и черном поясе на талии. Образ Плаксина дополнила высокими сапогами.

В стихе Татьяна говорит о том, что люди хотели зрелище и в итоге его получили.

«Выпили рюмку, телевизор включили. А там дочь Успенской грязью поливает мать. Эдакая мерзость, им как раз подстать <…>. Позор, изгой, больная, свинья. Пусть говорят, что хотят. Это была не я», — приводит слова Плаксиной Telegram-канал «Бабка на лавке».

Напомним, отношения певицы с дочерью не всегда были простыми. Татьяна Плаксина публично обвиняла Любовь Успенскую в жестком обращении, а затем переехала в США к отцу. В октябре 2024 года девушка внезапно сбежала в Израиль, а позднее заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери». Со временем родные люди смогли наладить контакт, и наследница вернулась к артистке. Теперь они вместе выступают с концертами.

После скандала дочь знаменитости погрузилась в творчество. Она начала рисовать картины. Одну из них Татьяна выставила на продажу в Сети за 100 тыс. рублей.