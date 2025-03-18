Концерт певицы Дианы Арбениной отменили в Оренбурге после жалоб общественников

В Оренбурге отменили концерт певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы». Решение о запрете выступления было принято после того, как на артистку пожаловались общественные организации «Офицеры России» и «Русская община». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В начале марта активисты обратились к губернатору Оренбургской области с просьбой отменить концерт Арбениной. Они ссылались на недовольство патриотично настроенных жителей региона и писали о двуличности артистки.

В распоряжении СМИ оказалось письмо министерства физической культуры и спорта Оренбургской области, в котором говорится, что шоу Дианы все-таки не состоится. Предположительно, мероприятие отменила сама площадка проведения. Однако в спортивном комплексе, где должен был пройти концерт, пояснить ситуацию не смогли.

Отметим, что Диана Арбенина сейчас активно ездит по городам России и выступает для своих поклонников. В ее гастрольном туре Казань, Волгоград, Краснодар и другие населенные пункты.

Ранее концерт Дианы Арбениной потребовали отменить в Самаре.