14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд произвела фурор на званом ужине со звездами. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

За последний месяц популярность 14-летней Анны выросла в несколько раз. Дело в том, что наследница Юлии снялась в нашумевшем сериале «Слово пацана». В проекте ей досталась роль школьницы Айгуль. Теперь она является желанной гостьей на светских мероприятиях.

На днях состоялся ужин «Герои PEOPLETALK». Торжество посетили многие знаменитости, в том числе и Юлия с Анной. Для выхода в свет девочка выбрала короткое черное платье. Ее образ дополнили изящная обувь и эффектная укладка. Звездная мама отдала предпочтение более дерзкому наряду. Пересильд надела блестящий топ и длинную юбку. Отмечается, что образы звезд произвели впечатление на гостей торжества.

Ранее мы писали о том, что актрису Юлию Пересильд дважды оскорбили на вручении премии «Звезда Театрала». Подробности смотрите в этой статье.

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