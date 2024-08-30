13-летнюю падчерицу Андрея Аршавина избили в Санкт-Петербурге

13-летнюю дочь бывшей жены Андрея Аршавина избили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

13-летняя дочь Алисы Казьминой отдыхала с друзьями в ТЦ Санкт-Петербурга. По информации источника, подростки бегали, что не понравилось 61-летнему мужчине. Он схватил девочку за руку, отвел к входу в ТЦ и начал бить.

Местного жителя доставили в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сама Алиса не комментировала новость о нападении на дочь.

Напомним, что Алиса и Андрей развелись в 2017 году.

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