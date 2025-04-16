13-летняя дочь Филиппа Киркорова рассказала, как живет в школе в Дубае

Дочь Филиппа Киркорова рассказала, как живет в школе в Дубае. Алла-Виктория показала свою комнату в личном блоге.

Дети Филиппа уже второй год учатся в элитной дубайской школе-пансионе. Этой весной им пришлось прервать учебный процесс из-за внезапной смерти дедушки. Однако, как выяснилось, после похорон они уже вернулись в Дубай.

В соцсети дочь певца показала, как выглядит ее жилье за границей. На ролике заметно, что в небольшой комнате стоят 2 кровати и рабочие столы. Внимательные подписчики заметили беспорядок в помещении. Судя по всему, девочки не убираются и не поддерживают чистоту.