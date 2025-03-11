13-летняя дочь Киркорова задумалась о замужестве из-за проблем с дисциплиной

13-летняя дочь Филиппа Киркорова задумалась о замужестве из-за проблем с дисциплиной. Об этом сообщает mk.ru.

Филипп Киркоров отправил наследников в Дубай на обучение. По словам певца, заведение напоминает суворовское училище из-за строгой дисциплины, готовя учеников к самостоятельной жизни. У детей Филиппа день плотно расписан, а на общение с семьей выделен всего час в сутки. Несмотря на строгий устав, у наследников Киркорова есть проблемы с дисциплиной, особенно это касается Аллы-Виктории. Артист признается, что дочь мечтает о замужестве и отказывается учиться.

«Каждую неделю директор школы выходит на связь и докладывает мне не только о приятном, но и о неприятных инцидентах, которые случаются. Потому что это дети, подростки, им 13 лет, это самый тяжёлый возраст. У Аллы-Виктории уже началось: «Не хочу учиться, а хочу жениться»», — рассказал звездный отец.

Артист с пониманием относится к переходному возрасту детей, считая, что «косяки» случаются с каждым.

Ранее 13-летняя дочь Филиппа Киркорова заявила, что ее оскорбляют в Сети из-за фамилии. Подробности читайте в этой новости.