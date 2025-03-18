МК: сиделка делала Бедросу Киркорову ингаляцию и вводила кислород перед смертью

92-летний певец Бедрос Киркоров умирал несколько часов в подмосковном коттедже. Постепенно у народного артиста отказывали внутренние органы, а сиделка самостоятельно делала отцу Филиппа Киркорова ингаляцию и вводила кислород.

Об этом сообщает mk.ru.

Последние дни Бедрос провел в поселке Береста в Красногорском округе Подмосковья. За артистом наблюдала сиделка.

Около двух часов ночи у Киркорова началась одышка, он стал терять сознание. Сиделка делала ему ингаляцию и вводила кислород, но лучше не становилось.

Около 14 часов Бедросу вызвали врачей – состояние на тот момент было критическим. Спасти отца Филиппа Киркорова было невозможно, пишет mk.ru.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Бедроса похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее помощница певца сообщила, что Бедрос Киркоров умер не во сне.