Влюбившийся в 22-летнюю Эвелину Сынче футболист Руслан Нигматуллин уколол жену

Футболист Руслан Нигматуллин, состоящий в отношениях с 22-летней Эвелиной Сынче, уколол бывшую жену Елену. Он прожил с супругой 27 лет и развелся, при этом спортсмен не согласился с комментарием в соцсетях, что она достойный человек.

Нигматуллин заступился за Эвелину, которую называют разлучницей. Он уверяет, что идея разрыва и развода появилась задолго до начала новых отношений.

В комментариях ему писали, что Елена была инициатором разрыва отношений, но футболист настаивает на обратном. «Инициатор я», - заявил он подписчикам.

Также Нигматуллина упрекали в том, что кумир миллионов подает такой пример. «Какой? Вас удивляет, что у меня отношения с девушкой?» - отвечал он.

Несмотря на волну негативных комментариев, были и те, в которых экс-супругам и новым возлюбленным желали счастья.

«Любите друг друга и будьте счастливы! И ты, и Ленок прекрасные люди, достойные быть счастливыми», - говорилось в одном из них.

Однако Руслан своим ответом уколол экс-жену. «По поводу Елены я уже не уверен в этом», - написал он.

Ранее Нигматуллин говорил о том, что любовь в их браке сменилась равнодушием, а он стал присутствовать в жизни жены «в качестве мебели».