12-летний мальчик из Ленинградской области выпил таблетку от головной боли и впал в кому

12-летний мальчик из Отрадного выпил таблетку от головной боли и впал в кому. Об этом сообщает издание «Невские новости». По информации источника, шестиклассник несколько дней страдал от невыносимых головных болей. 13 марта мама ребенка решила дать ему таблетку анальгина. Приняв лекарство, мальчик почувствовал себя еще хуже, вот почему его родители незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

К слову, на данный момент состояние ребенка тяжелое: он впал в кому, и его помести в реанимацию. Сотрудники местной больницы обратились в полицию и сообщили о произошедшем инциденте.

Известно, что шестиклассник воспитывается в полной семье и не состоит в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее мы писали о том, что 11-летний школьник из Москвы попал в больницу из-за опьянения йогуртом. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой у 24-летней жительницы Великобритании рак достиг четвертой стадии из-за врачебной ошибки. Потерпевшая регулярно ходила на осмотр к медицинским сотрудникам, но каждый раз ее отправляли домой, не найдя причин для беспокойства. Чем закончилась история девушки — смотрите здесь.