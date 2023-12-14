112: звезда сериала «Закрытая школа» Александр Никитин госпитализирован в Москве

Звезду сериала «Закрытая школа» и «Овод», актера Александра Никитина госпитализировали в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

52-летний актер пожаловался медикам на боли и дискомфорт. Звезде назначили полное обследование, по результатам которого Никитину проведут операцию.

Ранее стало известно, что композитор Александра Пахмутова лежит в больнице с воспалением легких. Артистке, по данным издания, стало плохо еще 6 декабря. У женщина поднялась температура, она жаловалась на одышку. Поэтому пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Также мы писали о том, что Лера Кудрявцева раскритиковала фанатов после госпитализации. Телеведущая отметила, что не понимает, зачем посторонние люди задают вопросы о ее здоровье. Она добавила, что этим должны интересоваться лишь родные и близкие.