Иосифа Пригожина выписали из больницы после госпитализации с пневмонией, об этом сообщает Газета.Ru.

10 декабря стало известно о госпитализации Иосифа Пригожина. Тогда сообщалось, что продюсер заболел пневмонией во время съемок в Минске. По словам Пригожина, он не соблюдал социальную дистанцию и не носил маску, находясь рядом с кашляющими людьми. Отметим, что примерно тогда же заболела и Лера Кудрявцева, которая также участвовала в съемах.

14 декабря Пригожин рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Спасибо большое всем, кто за меня переживал и тем, кто оказал своевременную помощь. Я дома», - написал продюсер.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева раскритиковала фанатов после госпитализации. Телеведущая отметила, что не понимает, зачем посторонние люди задают вопросы о ее здоровье. Она добавила, что этим должны интересоваться лишь родные и близкие.