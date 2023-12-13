112: композитор Александра Пахмутова лежит в больнице с воспалением легких

Народная артистка СССР, композитор и пианистка Александра Пахмутова лежит в одной из ведомственных больниц. У женщины обнаружили воспаление легких, сообщает Telegram-канал 112.

Артистке, по данным издания, стало плохо еще 6 декабря. У женщина поднялась температура, она жаловалась на одышку. Поэтому пришлось обратиться за помощью к специалистам.

94-летнюю Пахмутову госпитализировали с пневмонией в больницу. На данный момент врачи делают все, чтобы стабилизировать ее состояние и избежать осложнений в лечении. Артистка надеется встретить Новый год в кругу своей семьи.

Александра Пахмутова — автор музыки 400 песен, которые были в репертуаре многих знаменитых артистов: Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко, Софии Ротару и других. Композиции артистки звучат во многих художественных и документальных фильмах.

Напомним, ранее СМИ писали, что у пианистки обнаружили коронавирус. Она также жаловалась на боль в горле, сухой кашель и повышенная температура. Кроме этого, появились и осложнения - проблемы с сердцем и сухой плеврит.