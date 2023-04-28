112: во время допроса 41-летняя Елена Блиновская раскаялась и признала вину в преступлении

Не так давно стало известно о том, что у Елены Блиновской возникли проблемы с законом. Знаменитость уклонялась от уплаты налогов и задолжала государству почти 918 миллионов рублей. Ситуацию усугубило то, что ее задержали при попытке бегства из РФ. Тогда, по данным СМИ, она вновь нарушила закон и предложила взятку должностному лицу. Как сообщает Telegram-канал «112», в деле Елены произошли изменения.

Выяснилось, что во время допроса Блиновская раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. В скором времени для нее суд изберет меру пресечения.

Поговаривают, Елену заранее предупредили о задержании, вот почему она изменила планы и пыталась уехать из РФ на машине. На данный момент следствие выясняет, кто мог стать осведомителем.

Ранее мы писали о том, что брат Блиновской впервые отреагировал на ее задержание. Мужчина отметил: его родственница «очень хорошо платила налоги». Полное высказывание родственника Елены читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой выяснилось, что до задержания Блиновская успела переписать все имущество на родственников. Подробности смотрите здесь.