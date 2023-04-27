«Кто-то мог допустить просчет»: брат Елены Блиновской отреагировал на ее задержание

Не так давно стало известно о том, что у Елены Блиновской возникли проблемы с законом. Знаменитость уклонялась от уплаты налогов и задолжала государству почти 918 миллионов рублей. Ситуацию обострило и то, что женщина была задержана при попытке бегства из РФ. По данным СМИ, тогда она нарушила еще один закон, предложив взятку должностному лицу. В беседе с каналом «360» брат Елены впервые прокомментировал ситуацию.

Мужчина не верит, что его родственница умышленно пошла на преступление. По его словам, она «очень хорошо платила налоги». Именно поэтому Александр считает: Блиновская находится под следствием из-за ошибки бухгалтеров.

«Народ не очень любит, когда у кого-то есть деньги. Когда большая компания, кто-то мог допустить просчет. Умысла не платить налоги точно не было», — высказался мужчина.

Ранее мы писали о том, что ждет Елену после задержания при попытке бегства из РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой адвокат объяснил, почему брат Екатерины Волковой может не выйти на свободу из тюрьмы США. Эксперт внезапно обмолвился: «Есть доказательства вины». Что именно он хотел сказать — узнаете здесь.